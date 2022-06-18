Віцепрезидентка Європарламенту Барлі про Україну: Не може бути поспішних вступів до ЄС

Не слід поспішати зі вступом України до Євросоюзу, адже виключити її з цього об’єднання буде неможливо.

Про це заявила віцепрезидентка Європейського парламенту Катаріна Барлі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Не має бути поспішних вступів. Після того, як ви перебуваєте в ЄС, ви не можете бути виключені", - сказала Барлі, яка представляє німецьку партію СДПН, яку очолює Олаф Шольц.

Барлі пояснила, що зараз є приклад Угорщини, яка систематично підриває верховенство закону.

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"Тим важливіше, щоб критерії, встановлені для вступу, такі як інституційна стабільність, функціонуюча ринкова економіка та верховенство закону були повністю дотримані", - сказала вона.

Барлі впевнена, що наступного тижня країни ЄС ухвалять рішення про надання Україні статусу кандидата.

"Я майже впевнена, що всі країни-члени ЄС готові полегшити Україні шлях до вступу до ЄС. Можуть бути різні думки про тимчасовий горизонт, але загалом усі згодні з метою", - сказала вона.

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Барлі додала, що надання Україні статусу кандидата є правильним способом підтримки країни на тлі вторгнення Росії.

"Статус кандидата стане для Москви важливим сигналом того, що ЄС не злякається, коли справа дійде до захисту наших цінностей", - сказала політик.