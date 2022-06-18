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Бійці 72-ї ОМБр збили "Іглою" російський Су-25 на Донеччині

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Бійці 72-ї ОМБр збили "Іглою" російський Су-25 на Донеччині
Військові 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців 18 червня збили з ПЗРК "Ігла" російський літак Су-25 в Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців.

"Ми знову на Донеччині.

І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше.

Су-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба", - констатують у бригаді.

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Топ коментарі

  • Ярослав Мельниченко
    Героям Слава!
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Слава Героям! Боже помогай и дальше уничтожать русню
  • Ap Kats
    давай іщьо!!!!
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