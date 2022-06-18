Данілов: Подоляк - голос армії? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича

Секретар РНБО Олексій Данілов не розуміє, чому радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк став голосом армії.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

"Я не розумію, чому він робить такі заяви. Він представник Генштабу? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумію, з якого переляку він зараз є голосом армії. Такі речі має казати Залужний, Шаптала (начальник Генштабу ЗСУ. – Ред.) та міністр оборони", - прокоментував секретар РНБО заяви Подоляка про потреби ЗСУ в озброєнні.

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