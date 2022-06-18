Спробуємо отримати на саміті ЄС 27 "так" щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ, - Шольц

Лідери Євросоюзу на саміті 23 червня можуть досягнути домовленості щодо статусу країни кандидата на вступ для України.

Про це повідомив RND канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ.

Він пообіцяв подальшу допомогу Україні: "Ми продовжимо надавати фінансові ресурси. Ми допоможемо відновити Україну. Ми продовжуватимемо постачати зброю, яка вкрай необхідна для захисту незалежності України".

Канцлер сказав, що зараз ідеться про поєднання солідарності з перспективою.

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"Оскільки багато хто бореться за свободу та демократію в Україні, вони хочуть знати, що це приведе до Європи", - заявив він, зазначивши, що для України необхідний статус кандидата на вступ до ЄС.

"Тепер ми поговоримо про це в Брюсселі. Вже в четвер. І спробуємо отримати "так" 27 разів на конкретне рішення, спільне рішення Європейського союзу, яке також відкриває цю перспективу" - заявив Шольц.