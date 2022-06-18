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Спробуємо отримати на саміті ЄС 27 "так" щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ, - Шольц

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Спробуємо отримати на саміті ЄС 27 "так" щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ, - Шольц
Лідери Євросоюзу на саміті 23 червня можуть досягнути домовленості щодо статусу країни кандидата на вступ для України.

Про це повідомив RND канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ.

Він пообіцяв подальшу допомогу Україні: "Ми продовжимо надавати фінансові ресурси. Ми допоможемо відновити Україну. Ми продовжуватимемо постачати зброю, яка вкрай необхідна для захисту незалежності України".

Канцлер сказав, що зараз ідеться про поєднання солідарності з перспективою.

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"Оскільки багато хто бореться за свободу та демократію в Україні, вони хочуть знати, що це приведе до Європи", - заявив він, зазначивши, що для України необхідний статус кандидата на вступ до ЄС.

"Тепер ми поговоримо про це в Брюсселі. Вже в четвер. І спробуємо отримати "так" 27 разів на конкретне рішення, спільне рішення Європейського союзу, яке також відкриває цю перспективу" - заявив Шольц.

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Топ коментарі

  • Віталій А
    Наші вороги в росії. В Європі наші друзі, навіть в Угорщині. Вони хоч і мутять воду, але їх позиція відома - підтримають статус кандидата на вступ в ЄС для України.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    В добрий час!! Сподіваємося та очікуємо на розумне рішення!!!))
  • Super Gut
    Палки в колеса нашої Євроінтеграції ставить зараз офіс главкоуна. Затвердити голову САП, обрати нового голову НАБУ, обрати нових членів конституційного суду - все це робиться максимум за місяць. Однак хтось хоче грабувати країну, і антикорупційні органи їм не потрібні
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