Данілов - на слова Арахамії про 1000 загиблих та поранених на день: Цим не можна жонглювати, це не цирк

Політичні діячі, які заявляють про величезні втрати ЗСУ на фронті, насправді не мають змоги отримати таку інформацію.

Про це секретар СНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю "Ліга.нет", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть. – Ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію… треба відповідати за свої слова. І коли мова йде про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше голова фракції СН та українскої делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що Україна в середньому втрачає 200-300 воїнів вбитими на день, інколи число вбитих та поранених може доходити до 1000 за день.