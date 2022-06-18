Сьогодні вночі окупанти із РСЗВ завдали ударів по Київському району Харкова, - Синєгубов

Вночі окупанти із РСЗВ завдали ударів по Київському району Харкова. Було влучання в одне з комунальних підприємств міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вночі із РСЗВ завдали ударів по Київському району Харкова. У будинку горіли балкони квартир 3 поверхів. Було влучання в одне з комунальних підприємств міста. На щастя, без жертв.



У місто повертаються харків’яни. Важливо не втрачати пильність. Щоп’ятниці проводимо тренінги для населення. Вчимо, як вести себе під час обстрілів, як надавати медичну допомогу. Війна триває, маємо знати як захистити себе та рідних", - йдеться в повідомленні.



Крім того, Синєгубов зазначив, що росіяни протягом доби обстрілювали Циркуни, Дергачі, Золочівську громаду.

"Вночі вперше обстріляли село Фартушне. Ракета влучила у приміщення сільгосппідприємства. Жертв немає", - написав він.



Протягом доби госпіталізовано 3 жителів - 2 у Первомайському, 1 - Руській Лозовій.

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