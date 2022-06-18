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Росія ввібрала найгірше із трьох століть історії. Звичного світу більше немає, тому що Путін відкрив скриньку Пандори, - Моравецький

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Росія ввібрала найгірше із трьох століть історії. Звичного світу більше немає, тому що Путін відкрив скриньку Пандори, - Моравецький
Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що російський диктатор Володимир Путін створив ідеологію "небезпечного та злочинного російського світу, який спирається на дві традиції: Радянський Союз та "велика Росія".

Про те, що відбувається в Європі, він розповів на відкритті 17-го конгресу клубів Gazeta Polska в Спалі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Путін вдягнув їх [традиції] в "руський мир". Але цей "руський мир", ця російська ідеологія, вона є злочинною та небезпечною й показує сьогодні світові своє найжахливіше обличчя", – сказав глава польського уряду.

Моравецький пояснив, що саме тому Польща є настільки відгукнулася на підтримку спротиву України російському вторгненню.

"Ми інформуємо весь світ, що Росія сублімувала, можна сказати, все найгірше, що є в новітній історії XIX і XX століть, особливо у XX столітті: імперіалізм, колоніалізм та націоналізм", – перерахував глава уряду Польщі.

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Він наголосив, що колишнього, звичного всім світу більше немає – "ми знаходимося в абсолютно новій ситуації, коли світ ахнув, тому що Путін відкрив скриньку Пандори".

"Путін і влада в Кремлі дійшли висновку, що зараз необхідно досягти перелому. <...> Вони побачили, що програють <...> ці перегони – багато в чому технічно, технологічно, промислово та економічно", – сказав Моравецький.

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Топ коментарі

  • myroslav makar
    До виступу Моравецького ні додати, ні відняти
  • Остап Покотило
    Путинская Россия вся состоит из обломков прошлого:
    из отходов СССР, коммунистической идеи, Российской империи, отрыжек самодержавия, из кусочков сталинской шинели, из плохо склеенных отрывков уваровской триады: православие-самодержавие-народность, и еще более дремучей идеи старца-Филофея про "Москву - третий Рим". На этой исторической свалке можно найти осколки пенсне Берии и шпоры от сапог Петра Первого, лоскуты халата хана Батыя на этой свалке рвутся о колючую проволоку     ГУЛАГа...

    Игорь Яковенко
  • Andy S 89bd7d80
    Этот Мир может сохраниться только при условии, что будет реальное мировое правительство с таким же парламентом, и любую страну, чьи вооруженные силы перешли границу другой страны без мандата, мировое правительство по протоколу предупреждает агрессора, и в случае непрекращения агресси за 24 часа, в войну вступает всемирное НАТО и уничтожает армию агрессора, причем на его территории.
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