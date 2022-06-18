Росія ввібрала найгірше із трьох століть історії. Звичного світу більше немає, тому що Путін відкрив скриньку Пандори, - Моравецький

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що російський диктатор Володимир Путін створив ідеологію "небезпечного та злочинного російського світу, який спирається на дві традиції: Радянський Союз та "велика Росія".

Про те, що відбувається в Європі, він розповів на відкритті 17-го конгресу клубів Gazeta Polska в Спалі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Путін вдягнув їх [традиції] в "руський мир". Але цей "руський мир", ця російська ідеологія, вона є злочинною та небезпечною й показує сьогодні світові своє найжахливіше обличчя", – сказав глава польського уряду.

Моравецький пояснив, що саме тому Польща є настільки відгукнулася на підтримку спротиву України російському вторгненню.

"Ми інформуємо весь світ, що Росія сублімувала, можна сказати, все найгірше, що є в новітній історії XIX і XX століть, особливо у XX столітті: імперіалізм, колоніалізм та націоналізм", – перерахував глава уряду Польщі.

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Він наголосив, що колишнього, звичного всім світу більше немає – "ми знаходимося в абсолютно новій ситуації, коли світ ахнув, тому що Путін відкрив скриньку Пандори".

"Путін і влада в Кремлі дійшли висновку, що зараз необхідно досягти перелому. <...> Вони побачили, що програють <...> ці перегони – багато в чому технічно, технологічно, промислово та економічно", – сказав Моравецький.