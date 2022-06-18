Токаєв відмовився отримати орден Олександр Невського. В РФ кажуть, що і не збиралися вручати
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
У пресслужбі Токаєва заявили, що казахський лідер вирішив до завершення повноважень не приймати жодних нагород - ані вітчизняних, ані іноземних.
Раніше казахстанський політолог Єрбол Єділов повідомив з посиланням на власні джерела, що Токаєва у Кремлі збиралися нагородити орденом Олександра Невського, але він відмовився.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков твердить, що ані планів на нагородження, ані відмови не було.
"Я не знаю, звідки ця інформація, тому що жодного нагородження і не планували. У планах такого не було", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, 17 червня Токаєв та Путін виступили на засіданні Петербурзького економічного форуму. Токаєв заявив, що Казахстан не визнає незалежність "квазідержавних територій" "ЛНР" та "ДНР".