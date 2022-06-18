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Токаєв відмовився отримати орден Олександр Невського. В РФ кажуть, що і не збиралися вручати

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Токаєв відмовився отримати орден Олександр Невського. В РФ кажуть, що і не збиралися вручати
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився прийняти російський орден Олександра Невського. У Кремлі тепер кажуть, що і не планували нагородження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

У пресслужбі Токаєва заявили, що казахський лідер вирішив до завершення повноважень не приймати жодних нагород - ані вітчизняних, ані іноземних.

Раніше казахстанський політолог Єрбол Єділов повідомив з посиланням на власні джерела, що Токаєва у Кремлі збиралися нагородити орденом Олександра Невського, але він відмовився.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков твердить, що ані планів на нагородження, ані відмови не було.

"Я не знаю, звідки ця інформація, тому що жодного нагородження і не планували. У планах такого не було", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, 17 червня Токаєв та Путін виступили на засіданні Петербурзького економічного форуму. Токаєв заявив, що Казахстан не визнає незалежність "квазідержавних територій" "ЛНР" та "ДНР".

Топ коментарі

  • Serhios Bond 5ae25a76
    Ну,это-же так по-кацапски-когда их посылают нах...они говорят-"да мы и не собирались".
  • Константин К e77bcd2e
    Этот Токаев на удивление хитрый, умный и опасный чувак. Убедить пу сути бога казахстана Назарбаева отойти в тень, оставшись вроде как серым кардиналом. Потом технично использовать путинское эго, чтоб от него избавиться и самому стать богом казахстана. Теперь публично водить Путину по губам санкциями и квазигосударствами ЛДНР. При этом максимально использовать парашу для экономических выгод.
  • Володимир Д
    Уявіть як казаху отримати орден імені свого холуя.
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