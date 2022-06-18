Токаєв відмовився отримати орден Олександр Невського. В РФ кажуть, що і не збиралися вручати

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився прийняти російський орден Олександра Невського. У Кремлі тепер кажуть, що і не планували нагородження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

У пресслужбі Токаєва заявили, що казахський лідер вирішив до завершення повноважень не приймати жодних нагород - ані вітчизняних, ані іноземних.

Раніше казахстанський політолог Єрбол Єділов повідомив з посиланням на власні джерела, що Токаєва у Кремлі збиралися нагородити орденом Олександра Невського, але він відмовився.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков твердить, що ані планів на нагородження, ані відмови не було.

"Я не знаю, звідки ця інформація, тому що жодного нагородження і не планували. У планах такого не було", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, 17 червня Токаєв та Путін виступили на засіданні Петербурзького економічного форуму. Токаєв заявив, що Казахстан не визнає незалежність "квазідержавних територій" "ЛНР" та "ДНР".