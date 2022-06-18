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СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман

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СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман
Контррозвідники викрили і затримали російського агента в Одеській області, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Служби безпеки Уераїни.

"Контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

Про результати обстрілів він доповідав своєму "куратору" через закриті канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Хоть одну МРАЗЬ-ГНИДУ ☠️РАССТРЕЛЯЙТЕ ПОКАЗАТЕЛЬНО , чтобы другие не бордели‼️
  • Анатолий К 65c6a92d
    Втопили цю тварину в тому лимані? А краще прив'язати до містка хай чекає на свою ракету.
  • Панас Стець
    По закону воєнного часу... допитати і ліквідувати.
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