60 російських солдатів дезертирували з місця дислокації в окупованій Запорізької області, - розвідка

На тимчасово захопленій території Запорізької області зафіксовано випадки дезертирства серед російських військових.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Сил оборони Запорізького краю.

"За даними розвідки, у населеному пункті Михайлівка (Василівський район) з гуртожитку, де раніше фіксувалося місце проживання російських військових зафіксовано випадок дезертирства понад 60 військовослужбовців противника", - йдеться у дописі.

Також повідомляється, що в районі населеного пункту Кінські Роздори (Пологівський район) зафіксовано нові фортифікаційні споруди противника, близько 35 одиниць техніки та місця дислокації особового складу.

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