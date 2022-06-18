Україна може і має провести Євробачення, - Джонсон

Пісенний конкурс Євробачення наступного року має відбутися в Україні, хоча організатори пропонують перенести його до Сполученого Королівства через війну в Україні.

Про це заявив глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, я хотів би, щоб Євробачення провели в нашій країні, але перемогли вони, і вони заслуговують провести конкурс, я вважаю, що вони можуть і мають його провести", - сказав Джонсон.

"Попереду ще цілий рік. До початку пісенного конкурсу Євробачення все буде добре, і я сподіваюся, що українці його отримають", – сказав він.

"Я вірю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто буде чудовим місцем, щоб провести конкурс", - сказав Джонсон.

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Як відомо, європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні через поточну ситуацію. Можливо, це буде Велика Британія, представник якої посів друге місце на конкурсі. Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – в 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.