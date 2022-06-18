Зеленський подав до Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції
Документ оприлюднено на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Реалізація документа в разі його ухвалення Верховною Радою матиме вплив на інтереси України в частині виконання міжнародних зобов’язань у сфері прав та основоположних свобод людини та на інтереси осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в частині забезпечення гарантій захисту їхніх прав та надання їм допомоги. Цей міжнародний договір Ради Європи передбачає криміналізацію насильства щодо жінок, домашнього насильства, переслідування, примусових шлюбів та абортів, стерилізації.
Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести проти вжитого у ній терміну "гендер".