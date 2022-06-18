Армія РФ виснажена від боїв за Сєверодонецк, - The Telegraph

Міжнародні експерти активно обговорюють бої за місто Сєверодонецьк у Луганській області, який вже третій тиждень є найгарячішою точкою на Донбасі.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Воно наводить слова експертів, які зазначають, що незважаючи на російські масовані обстріли і спроби росіян взяти повністю місто, українські війська все ж утримують позиції в Сєверодонецьку і навіть намагаються контратакувати.

Видання пише, що російська армія сильно виснажилась внаслідок безуспішних спроб захопити стратегічно важливий Сєверодонецьк. Кремлю навіть довелося залучити до бою резервістів з мінімальним військовим досвідом. За інформацією міністерства оборони Великої Британії, в деяких російських БТГ, які зазвичай складаються з 600-800 військовослужбовців, залишилося до 30 людей.

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Експерти впевнені, що армія РФ дедалі частіше оперуватиме недоукомплектованими БТГ, а обидві сторони під час боїв у містах діятимуть малими піхотними групами. За даними Міноборони Британії, Україна вивела більшу частину військ на стратегічно вигідніші оборонні позиції з Сєверодонецька.

Утім, Росія все ще має значну перевагу у важкій зброї, з якої просто зараз обстрілює сусідній з Сєверодонецьком Лисичанськ.