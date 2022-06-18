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20 російських крилатих ракет типу "Калібр" у готовності до застосування по Україні, - ОК "Південь"

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20 російських крилатих ракет типу "Калібр" у готовності до застосування по Україні, - ОК "Південь"
Корабельне угруповання російської федерації у Чорному морі готове завдати ударів по Україні 20 крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це оперативне командування "Південь" повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожого флоту не зазнало за ніч змін, продовжує триматися на безпечній для себе відстані від берега, аби не наражатися на чергове ураження. Тим не менш, 20 крилатих ракет типу "Калібр" в готовності до застосування по Україні. Ворожа десантна операція наразі не імовірна, але й не виключена", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією станом на 13:00 18 червня, на півдні України росіяни продовжують тактику артилерійсько-мінометних обстрілів і ракетних атак по позиціях Збройних сил України та населених пунктах. Активних дій ворог не веде, намагається закріпитися на своїх рубежах оборони.

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В ОК "Південь" зазначили, що росіяни постійно б’ються між собою за розподіл територій та влади. Місцеві жителі фіксують перестрілки між різнонаціональними підрозділами армії російської федерації. Також росіяни вишукують способи залишити позиції та повернутися додому.

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України за ніч знищили 9 росіян, три ворожі гаубиці "Мста-Б" і три одиниці автомобільної техніки.

Уздовж Чорноморського узбережжя можлива поява мін, які зірвав шторм і вони дрейфують до берега.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А 20 українських асфальукладчиків і розміток дороги вже знову застосовані на будівництві доріг. Плачуться, що немає грошей для армії. Невиправні зелені мавпи!
  • Nikolai Chizhevsky
    як народу реагувати що ви подаете такі новини і для чого радіти чи боятись?
  • Виталий Зогианец 84de8a82
    Нужно срочно утопить в Севастополе, что бы не успели стрельнуть. Уже есть возможность топить по паре кораблей в день - нужно всего ничего , что бы Зе команда нарушила клятву в верности и ее ( комнату ) перестали любить - иметь. Ну пусть разорвут отношения , порыдают , несчастная любовь все такое , пусть скажут что нашли других любимых.
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