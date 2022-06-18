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США та союзники готуються до тривалої війни в Україні, Вашингтон прагне забезпечити, щоб РФ не змогла перемогти, - The Washington Post

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США та союзники готуються до тривалої війни в Україні, Вашингтон прагне забезпечити, щоб РФ не змогла перемогти, - The Washington Post
Сполучені Штати Америки намагаються завадити перемозі Росії над Україною.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Високопосадовець Державного департаменту США повідомив виданню, що в адміністрації президента США Джо Байдена ще до повномасштабного вторгнення Росії в лютому обговорювали можливість того, що війна в Україні переросте у затяжний конфлікт.

У США сподіваються, що постачання Україні нової зброї, а також санкції та дипломатична ізоляція Росії здатні переломити ситуацію на полі бою і вплинути на розв’язання війни дипломатичним шляхом.

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Навіть якщо цього не станеться одразу, Вашингтону важливо забезпечити, щоб Росія не змогла захопити Україну, інакше це може заохотити її до військових кампаній проти інших сусідів або навіть членів НАТО.

"Для нас орієнтиром є те, що наслідок здатності Росії досягти своїх максималістських прагнень буде вкрай несприятливим для США, дуже поганим для наших партнерів і союзників, і не менш поганим для всього світу", - додав представник Держдепу.

Опитані The Washington Post джерела та аналітики вважають, що війна в Україні може перерости в конфлікт низької інтенсивності або завершитись як Корейська війна 1950-53 років - без формального кінця і з утворенням мілітаризованого кордону з окупованою українською територією.

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Топ коментарі

  • Володимир Вовкодав
    Тривалість буде повязана з качеством і кількістю озброєння наданним для оборони України нашими партнерами і коли буде надіта смиренна рубашка на нашого сусіда .
  • Eugene Dneprovsky
    Печально что Вашингтон стремится не к уничтожению вселенского зла, а хочет лишь не дать им победить.
  • Yulia Yakimchuk
    Краще давати не таку підтримку, щоб рф не змогла перемогти, а таку, щоб Україна змогла перемогти.
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