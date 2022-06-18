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Медведєв про переговори після контрнаступу ЗСУ: Питання в тому, чи буде, з ким говорити

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Медведєв про переговори після контрнаступу ЗСУ: Питання в тому, чи буде, з ким говорити
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував слова глави української делегації на переговорах з РФ Давида Арахамії про можливість поновлення перемовин в серпні після контрнаступу ЗСУ.

Свою позицію Медведєв озвучив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головний переговорник від України вважає за можливе поновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що та з ким говорити", - написав він.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія повідомив, що перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів Збройних сил України.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Питання, чому новину про контрнаступ подає якийсь незрозумілий поц на прізвище Арахамія ?
  • Anton Grinblat 6ff29d36
    Та да.. Сложно с медвепутом не согласиться. Не понятно - будет на тот момент рашка и будет ли там кто-то, что бы вести с ним переговоры или нет .. не понятно..
  • Aleks_15
    ху..ло сдохнет?
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