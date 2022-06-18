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Продукти на окупованій Луганщині майже на 40% дорожче, ніж на вільних територіях, - Гайдай

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Продукти на окупованій Луганщині майже на 40% дорожче, ніж на вільних територіях, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розвінчав міф про "солодке життя" на окупованих територіях.

Про це він пише у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Гайдай зазначив, що ціни на продукти на окупованій частині Луганщині значно вищі, ніж на території, підконтрольній Україні. Про це свідчать дані з відкритих джерел.

"Зокрема, значно дорожчі за українські наступні продукти споживчого кошику: картопля – на 45,44%, олія соняшникова – на 44,95%, цибуля ріпчаста – на 44,47%, яйця курячі – на 42,79%, морква – на 39,99%, птиця (тушка куряча) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, буряк – на 29,14%, макаронні вироби – на 22,34%", – написав він.

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    почему только на 40% почему не на 400-4000% за счастье Русского мира надо платить кровью и душой..
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Ну це якщо у нас скумбрія по вісім. Мені байдуже скільки що там коштує, я туди не збираюсь. Ви пишіть про наші ціни, наприклад паливо.
  • Олег Кущ 3c573107
    Ты не понял. Приезжай, я тебя проведу по всем локациям и покажу - как все есть. А если хочеш просто звиздеть, то - укройся.
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