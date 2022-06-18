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Україна накопичила у сховищах понад 10 млрд кубів газу для проходження опалювального сезону, - Шмигаль

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Україна накопичила у сховищах понад 10 млрд кубів газу для проходження опалювального сезону, - Шмигаль
В українських підземних газових сховищах акумульовано вже понад 10 млрд кубів газу, і цей обсяг постійно зростає.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль підкреслив, що йде підготовка до надскладного опалювального сезону, тому уряд прораховує усі можливі сценарії.

"Готуємося до всіх можливих сценаріїв. На засіданні уряду затвердили документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні у наших підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Це гарантії того, що країна буде з теплом і ми зможемо спокійно пройти наступну зиму", - зазначив премʼєр.

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Топ коментарі

  • Viktor Orenich 534fb24a
    Дoвбoйoб чи "наводчік"?
  • Олег Светлов 43cfaa53
    Шмигаль уже цілі корегує. Кому це звіт телемарафону чи кацапам.Якась влада недолуга один поперед одного піаряться.той шпиталь показав той на позиціях знімається той координати нафтосховищ звітував цей газ припас для хлопка.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Це шмигаль сказав просто так, аби сказати, чи дав наводку оркам бомбити газосховища? Там гетьманцев дав їм всі данні з геолокацією по нафтобазах і фактично всіх заправках, то це туди до купи, щоб вони не витрачали свої сили на розвідку?
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