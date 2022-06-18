Україна накопичила у сховищах понад 10 млрд кубів газу для проходження опалювального сезону, - Шмигаль

В українських підземних газових сховищах акумульовано вже понад 10 млрд кубів газу, і цей обсяг постійно зростає.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль підкреслив, що йде підготовка до надскладного опалювального сезону, тому уряд прораховує усі можливі сценарії.

"Готуємося до всіх можливих сценаріїв. На засіданні уряду затвердили документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні у наших підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Це гарантії того, що країна буде з теплом і ми зможемо спокійно пройти наступну зиму", - зазначив премʼєр.

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