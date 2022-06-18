Мінні поля на Херсонщині здав помічник начальника обласного СБУ, - голова облради Самойленко

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко озвучив, хто саме з вищого керівництва області посприяв російському вторгненню

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посадовець повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ - начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога", - сказав Самойленко.

Згідно із його твердженням, саме Садохін "видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію".

"Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, президент України (Володимир Зеленський - ред.) звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці", - додав Олександр Самойленко.