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Мінні поля на Херсонщині здав помічник начальника обласного СБУ, - голова облради Самойленко

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Мінні поля на Херсонщині здав помічник начальника обласного СБУ, - голова облради Самойленко
Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко озвучив, хто саме з вищого керівництва області посприяв російському вторгненню

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посадовець повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ - начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога", - сказав Самойленко.

Згідно із його твердженням, саме Садохін "видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію".

"Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, президент України (Володимир Зеленський - ред.) звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці", - додав Олександр Самойленко.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Я не розумію чому Бакланов і досі очолює СБУ ?
    В його відомстві зрадник зрадником поганяє.
    Взагалі зелені привели у владу і силові структури купу російського лайна.
  • Ярослав Рябченко
    который прошел проверку у наумова, тот который зам. баканова и с чемоданами денег свалил с Украины, ну а баканов - друг зеленского, назначенный рулить сбу только по этому критерию. Но почему-то баканов, которого, говорят, тоже почему-то не было в Украине в момент вторжения, не отстранен от должности, расследования не назначено. А единственной операцией сбу за это время был договорняк с медведчуком во время сдачи Азова выступить с обвинениями Порошенко. Имхо, от Запада нам не оружие нужно, а помощь в устранении российских агентов во власти.
  • mrSmith
    Бо зеленський таке саме гівно.
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