США передали в українські лікарні 16,5 т онкопрепаратів

Заклади охорони здоров’я почали отримувати онкопрепарати, які надійшли в рамках гуманітарної допомоги зі США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Заклади охорони здоров’я почали отримувати онкопрепарати, які надійшли в рамках гуманітарної допомоги зі США. МОЗ розподілило та розвезло на склади 16,5 тонни лікарських засобів, які використовуються під час лікування пацієнтів з онкологією", - йдеться у повідомленні.

У переліку препаратів є: Ондансетрон (Ondansetron Hydrochloride 2 мл), Флуороурацил (FLUOROURACIL 50 мл/20 мл), Метотрексат (10 мл/7,5 мг), Сукральфат (CARAFATE 420 мл), Езомепразол (ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM), Месалазин (MESALAMINE), Лансопразол (LANSOPRAZOLE), Прометазин (PROMETHAZINE), Палоносетрон (PALONOSETRON HYDROCHLORIDE 5 мл), Третиноїн (TRETINOIN), Нінтеданіб (OFEV).

Препарати вже отримали лікарні в Дніпропетровській, Житомирській, Волинській, Тернопільській та Черкаській областях. Найближчими днями ліки приїдуть до інших областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лікування за кордон вже відправили понад 300 онкохворих дітей, - Ляшко