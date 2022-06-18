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Рашисти обстріляли ракетами газопереробне підприємство на Харківщині, триває масштабна пожежа, - ОВА

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Рашисти обстріляли ракетами газопереробне підприємство на Харківщині, триває масштабна пожежа, - ОВА
Російські окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі на Харківщині, в результаті виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізують пожежу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За попередніми даними, рашисти влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки.

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Топ коментарі

  • Великая Исландия
    как бы ты не крутился - свиноцабакам кацапским вслед расейскому караблю...
  • Igor Butenko 2bccf522
    Потому что замочить рускоговорящую пенсионерку в сортире бесполезно с военной точки зрения, а ******* по скважине или нефтепроводу в Нижневартовске нечем.
  • stanis nasvaiko
    "Украинские военные должны отвечать на обстрелы с территории России. На данный момент правительство США определяется с поставкой Украине ракет с радиусом действия в 300 километров" -Генерал Бен Ходжес
    Уже прямім текстом !!!
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