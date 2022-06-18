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Артилерія ЗСУ знищила пункт управління 20-ї армії росіян, - Цимбалюк

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Артилерія ЗСУ знищила пункт управління 20-ї армії росіян, - Цимбалюк
Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію про те, що українська артилерія знищила пункт управління 20-ї армії ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Цимбалюк зазначив: "17 червня внаслідок артилерійського удару ЗС України у Харківській області було знищено пункт управління 20-ї  загальновійськової армії (В/ч 89425, Воронеж) Західного військового округу.

За наявною інформацією, весь особовий склад, який перебував на пункті управління загинув (більше 40 осіб), у тому числі:
військовослужбовці вищої командної ланки 20 загальновійськової армії; чергова зміна 533 командно-розвідувального центру (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.

Особи загиблих не можуть встановити через повне обгоряння тіл, а також обвалення будівлі".

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