Звільнена з полону парамедик Паєвська (Тайра) у безпечному місці подякувала всім за своє звільнення. ВIДЕО

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео звільненої з полону росіян Юлії Паєвської (Тайри)

Як інформує Цензор.НЕТ, він розмістив кадри у телеграмі.

Він зазначив: "Найкращий ексклюзив сьогоднішнього вечора. "Тайра" вже в безпечному місці і дякує президентові за все, що робилося для її звільнення. Мої джерела, які надали це відео, поки не повідомляють, де саме знаходиться Юлія Паєвська, проте, гарантують, що вона в безпеці, жива, здорова, і, головне, вільна. Вітаю, "Тайро". Вітаю всіх наших. "Всі, хто знаходиться по ту сторону, всі будуть вдома, як я", - потужний та обнадійливий месидж від звільненої "Тайри" тим, хто ще залишається в російському полоні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Парамедика Тайру звільнили з російського полону, - Зеленський. ВIДЕО