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Звільнена з полону парамедик Паєвська (Тайра) у безпечному місці подякувала всім за своє звільнення. ВIДЕО

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Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео звільненої з полону росіян Юлії Паєвської (Тайри)

Як інформує Цензор.НЕТ, він розмістив кадри у телеграмі. 

Він зазначив: "Найкращий ексклюзив сьогоднішнього вечора. "Тайра" вже в безпечному місці і дякує президентові за все, що робилося для її звільнення. Мої джерела, які надали це відео, поки не повідомляють, де саме знаходиться Юлія Паєвська, проте, гарантують, що вона в безпеці, жива, здорова, і, головне, вільна. Вітаю, "Тайро". Вітаю всіх наших. "Всі, хто знаходиться по ту сторону, всі будуть вдома, як я", - потужний та обнадійливий месидж від звільненої "Тайри" тим, хто ще залишається в російському полоні".

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Зелене уйбище здало їх в полон, а тепер канєшна перемога переможная.
  • Rostyslav Komarnytsky
    У нас президент виявляється особисто займався визволенням "Тайри"! 😲 А як стосовни того, що її на когось обміняли? А того "когось" ще треба було в полон взяти. Можливо навіть при цьому люди загинули. А це ж хтось і контактував з кацапами. Зтось можливо життям ризикував. І це точно не Зєлєнскій. Зате Цаплієнко лизнув. Глибоко. Заувчжте, у Цаплієнка згадується лише президент. Недаремно його на "г+г" занесло.
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