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У Пентагоні розглядають додаткові постачання РСЗВ для України, - Politico

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У Пентагоні розглядають додаткові постачання РСЗВ для України, - Politico
Міноборони США планує збільшити постачання реактивних систем залпового вогню HIMARS українським військовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  з посиланням на Politico, про це заявили кілька чиновників США.

За їхньою інформацією, США мають намір відправити в Україну ще чотири РСЗВ у рамках наступного пакету військової допомоги. Але згоди щодо рішення ще не досягнуто.

"Міністерство оборони все ще зважує всі варіанти, і рішення про відправку ще чотирьох РСЗВ HIMARS ще не є остаточним", - наголосив чиновник Пентагону.

За його словами, рішення про передачу РСЗВ буде засноване "на невідкладних потребах України".

При цьому в адміністрації Байдена додали, що крім РСЗВ також планується постачання снарядів.

"Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS та більшої кількості керованих снарядів", - зазначив чиновник.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Зараз на еспресо британський офіцер говорить що по півдню в людей по всьому світу дуже багато запитань- як москалі так швидко захопили території, які легко обороняти.
  • 5 копійок
    Давайте вже Вечірнього балабола. Хоть паржом.
  • 5 копійок
    Кількість поставок РСЗВ відповідатиме кількості навчених екіпажів.
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