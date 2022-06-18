Верещук очолить Координаційний штаб з питань захисту прав депортованих осіб, - Кабмін

Уряд утворив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України, а також затвердив Положення про нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

У повідомленні зазначається: "Мінреінтеграції розробило проект відповідного рішення Уряду, що було розглянуте і ухвалене на засіданні 17 червня.

Головою Координаційного штабу визначено Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. До складу штабу увійшли Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, представники центральних органів виконавчої влади, силових структур та інші.

Основними завданнями Координаційного штабу є сприяння діяльності щодо захисту прав депортованих між усіма зацікавленими сторонами, а також визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо таких осіб".

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