США наступного тижня можуть розглянути визнання Росії країною-терористом, - Кравчук

Наступного тижня Сенат США може розглянути резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. У разі позитивного рішення, її передадуть для голосування в Палату Представників Конгресу США.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на прес-службу партії "Слуга народу" про це заявила народний депутат України Євгенія Кравчук.

Голова Палати представників Ненсі Пелосі висловила підтримку резолюції під час зустрічі з делегацією українських парламентаріїв. Перед голосуванням за постанову в Сенаті, спочатку її розгляне комітет у закордонних справах.

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