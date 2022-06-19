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США наступного тижня можуть розглянути визнання Росії країною-терористом, - Кравчук

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США наступного тижня можуть розглянути визнання Росії країною-терористом, - Кравчук
Наступного тижня Сенат США може розглянути резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. У разі позитивного рішення, її передадуть для голосування в Палату Представників Конгресу США.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на прес-службу партії "Слуга народу" про це заявила народний депутат України Євгенія Кравчук.

Голова Палати представників Ненсі Пелосі висловила підтримку резолюції під час зустрічі з делегацією українських парламентаріїв. Перед голосуванням за постанову в Сенаті, спочатку її розгляне комітет у закордонних справах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо визнати Росію державою-спонсором тероризму, - Стефанішина

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Топ коментарі

  • Виталий Головченко
    це було б добре
  • Підлога Маккартні
    Если после победы Украины выберут опять зелю то страну мы точно ********....
  • Eques Patriam
    Давно пора. За те як рф знищує міста та мирних жителів повинна отримати адекватну відповідь. Інакше в цивілізованих українців не залишиться варіантів крім як починати діяти аналогічно щоб зупинити цього божевільного ворога.
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