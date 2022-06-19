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Німеччина змінить пріоритет у поставках зброї в Україну, - Шольц

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Німеччина змінить пріоритет у поставках зброї в Україну, - Шольц
Керівництво Німеччини має намір змінити пріоритетність поставок зброї Україні. Воюючій країні сучасна зброя необхідна першочергово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

На думку Шольца, необхідно змінити на користь України пріоритет того, хто першим отримає німецьку зброю. За його словами, є довгий список клієнтів, які очікують його отримання навіть через два і три роки. Але багато контрактів переглядаються на користь воюючої країни.

Він також зазначив, що вся техніка, яку Німеччина обіцяла поставити Україні, повинна прийти ВСУ в строк. Також Шольц в черговий раз підтвердив, що Німеччина передасть ЗСУ систему протиповітряної оборони.

Читайте також: Шольц про постачання зброї Україні: "Вона прибуде вчасно"

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Такой же подлец как и был. Но деваться некуда надо и с ним общаться. На его месте другой немец будет таким же. У нас с поставками оружия из других стран тоже проблемы. Штаты начали свою линию гнуть и дают минимум. Деваться некуда - других союзников нет...
  • Valter Valter
    Шольц опять лохматит бабушку. Немецкие производители оружия давно готовы сделать поставки Украине. Загвоздка только в капиризах Шольца
  • Розвиток Людини
    Спочатку дав би дозвіл іспанцям передати техніку в Україну. Годує обіцянками як .....
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