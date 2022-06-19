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Німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчинили військові злочини в Україні, - Deutsche Welle

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Німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчинили військові злочини в Україні, - Deutsche Welle
Федеральне відомство у кримінальних справах Німеччини спільно з Федеральною розвідувальною службою Німеччини має кілька сотень свідчень військових злочинів російськими військовослужбовцями в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Експерти двох структур намагаються встановити не тільки безпосередніх учасників злодіянь, але також несуть відповідальність у військовому і політичному плані. Так, відомство у кримінальних справах використовує матеріали секретних служб. Наприклад, спецслужба записала переговори російських солдатів, в яких повідомлялося про звірства щодо мирного населення.

Мета розслідувань - виявити причетних, підтвердити їх дії за допомогою розслідувань і притягнути їх до відповідальності. Відомство вивчає всі сліди, шукає інформаторів і збирає докази.

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Одна слуга Коломойского призывала жителей Бучи, Ирпеня никуда не уезжать, сидеть дома - российские войска не будут их обстреливать и убивать. Второй составлял для врага списки для фильтрационных лагерей.
  • Слава Шустрий
    Чим та краща ? Допоможе євреям нарешті визнати Голодомор геноцидом українців ? (( Якесь незрозуміле плазування перед євреями (( , особливо якщо взяти до уваги їхню запопадливість щодо кацапні ((
  • Слава Шустрий
    А можна взагалі простіше - заборонити в'їзд до ЄС усім кацапам без винятку ! І розвідки перевантажувати дурними справами немає потреби . Серед тих кацапів що зайшли на територію України ангелів немає - всі вони військові злочинці а списки і так вже давним-давно оприлюднені . Р .S. Ну а крім заборони в'їзду потрібно ще їхню всю шваль прокацапську , що нині засіла по всій Європі, з ЄС на парашку депортувати , нехай там свої скрєпи бережуть , а не по Європі гадять !
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