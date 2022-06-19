Окупанти на Запоріжжі намагаються залякати місцеве населення та рух опору смертною карою, - голова ОВА Старух
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На території Запорізької області окупанти залякують місцеве населення смертною карою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЗОВА, про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух у телеефірі.
"Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари.
Але українські партизани продовжать чинити опір. У цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси", - йдеться в повідомленні.