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Ворог завдав удару по Миколаєву ракетами типу Х-55 та "Калібрами", - ОК "Південь"

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Ворог завдав удару по Миколаєву ракетами типу Х-55 та "Калібрами", - ОК "Південь"
За минулу добу ворог двічі обстріляв Миколаїв: вдень ракетами типу Х-55, ввечері – "Калібрами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення ОК "Південь" у фейсбуці.

"Двічі ракетами атакований Миколаїв. Вдень 18 червня подвійний удар ракетами типу Х-55 завдано по промисловій інфраструктурі. А ввечері – другий удар – 5-ма "Калібрами" з боку Херсонщини.

1 ракета знищена українським підрозділом з переносного зенітно-ракетного комплексу. 2 – уразили завод пластикових вікон, ще 1 – житловий будинок, а наступна влучила в ковбасний цех.

Пожежі на заводі та в цеху на загальній площі близько 400 кв. м локалізовано. За попередніми даними, жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться в повіжомленні.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    не перехватили....
    ну хоч в бубу вороґ не вцілиив - - як нам всім звезло - ****** з нами!
    а як сероьозно - ********* свої зелені закрийте куда буба їде,,,
    вбюуть же ******а... - і вам вісити....
  • Evgeniy Petrenko
    Кацапе, це ти для того зареєструвався позавчора на Цензорі, щоб висирати такі недолугі коментарі?
  • Petrov Viktor
    Правильно, КременчуК та МиколаЄва, бо ми з України, "англієць".
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