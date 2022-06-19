Щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі, - Зеленський

Позиція України залишається чіткою і незмінною – щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів за допомогою міжнародного посередництва, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі.