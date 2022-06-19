Щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі, - Зеленський
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Позиція України залишається чіткою і незмінною – щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів за допомогою міжнародного посередництва, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати. Всі захоплені землі ми обов'язково повернемо", - додав глава держави. Він також зазначив, що море обов'язково буде українським і безпечним.