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Щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі, - Зеленський

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Щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі, - Зеленський
Позиція України залишається чіткою і незмінною – щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів за допомогою міжнародного посередництва, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати. Всі захоплені землі ми обов'язково повернемо", - додав глава держави. Він також зазначив, що море обов'язково буде українським і безпечним.

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Топ коментарі

  • Сірий
    "Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати Джерело: https://censor.net/ua/n3348801"
    А навіщо ж ти його здав? Зелене брехло.
  • Super Gut
    Гарантувати безпеку судноплавства у чорному морі можуть тільки ракети "нептун" у достатній кількості, які цей виродок так і не закупив для ЗСУ
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