Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями, - Фельдгузен

Нові гаубиці Німеччина обіцяє відправити Україні найближчими тижнями, очікується й постачання РСЗВ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час телемарафону.

"Крім гаубиць, ЗСУ отримають реактивні системи HIMARS, які постачаються разом із Британією та США.

HIMARS зараз збираються у Європі, а українські військові навчаються працювати з ними", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Фельдгузен, ближче до жовтня очікуються сучасні протибалістичні системи ППО, про які заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Наразі вони ще виготовляються", - уточнила посол Німеччини.

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