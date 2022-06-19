Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями, - Фельдгузен
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Нові гаубиці Німеччина обіцяє відправити Україні найближчими тижнями, очікується й постачання РСЗВ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час телемарафону.
"Крім гаубиць, ЗСУ отримають реактивні системи HIMARS, які постачаються разом із Британією та США.
HIMARS зараз збираються у Європі, а українські військові навчаються працювати з ними", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Фельдгузен, ближче до жовтня очікуються сучасні протибалістичні системи ППО, про які заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц.
"Наразі вони ще виготовляються", - уточнила посол Німеччини.