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Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями, - Фельдгузен

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Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями, - Фельдгузен
Нові гаубиці Німеччина обіцяє відправити Україні найближчими тижнями, очікується й постачання РСЗВ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час телемарафону.

"Крім гаубиць, ЗСУ отримають реактивні системи HIMARS, які постачаються разом із Британією та США.

HIMARS зараз збираються у Європі, а українські військові навчаються працювати з ними", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Фельдгузен, ближче до жовтня очікуються сучасні протибалістичні системи ППО, про які заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Наразі вони ще виготовляються", - уточнила посол Німеччини.

Також читайте: Німеччина змінить пріоритет у поставках зброї в Україну, - Шольц

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Топ коментарі

  • Сірий
    Ми вже і жданики поїли. Обіцянка-цяцянка, а лохам радість.
  • Старый зольдат
    Да, да, мы в курсе, что Шольц ПЕРЕДАСТ.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Іншими словами-обіцяли обіцяємо та будемо обіцяти й надалі...
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