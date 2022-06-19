Українська авіація атакувала скупчення ворога і його техніки, - ОК "Південь"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
Гелікоптером ворог намагався атакувати українські позиції на Миколаївщині, отримавши вогонь у відповідь, Мі-24, ухиляючись від ударів, ретирувався.
Ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією ЗСУ в рамках виконання вогневих завдань здійснено 4 повітряні атаки.
Трійкою гелікоптерів – по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовиками – по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Броду та Снігурівки, а винищувачем – по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини.
Загальні втрати противника наразі підтверджено в кількості 28 загарбників, одного танка Т-62, радіолокаційної станції, паливозаправника та іншої автомобільної техніки.
Остаточні втрати – уточнюються.