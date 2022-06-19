"Немає в Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити", - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський доручив надати українцям півдня, які постраждали від ракетних ударів, більш системну допомогу, а зруйновану інфраструктуру відновити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове відеозвернення президента України Володимира Зеленського в неділю.
"Доручив надати більш системну допомогу людям, які втратили близьких. А все зруйноване обов'язково відновимо. Немає у Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити", - сказав Зеленський.
Також президент зазначив, що у Миколаєві та в Одесі провів наради з військовими, чиновниками, які відповідають за оборону та забезпечення цих областей. Заслухав доповіді щодо руйнувань, які області зазнали від російських ударів.
За його словами, втрати в цих областях значні, зокрема, багато житлових будинків зруйновано, порушено цивільну логістику та багато інших соціальних питань.