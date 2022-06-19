Новини • Агресія Росії проти України, Війна

"Немає в Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити", - Зеленський

3 47957
"Немає в Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський доручив надати українцям півдня, які постраждали від ракетних ударів, більш системну допомогу, а зруйновану інфраструктуру відновити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове відеозвернення президента України Володимира Зеленського в неділю.

"Доручив надати більш системну допомогу людям, які втратили близьких. А все зруйноване обов'язково відновимо. Немає у Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що у Миколаєві та в Одесі провів наради з військовими, чиновниками, які відповідають за оборону та забезпечення цих областей. Заслухав доповіді щодо руйнувань, які області зазнали від російських ударів.

За його словами, втрати в цих областях значні, зокрема, багато житлових будинків зруйновано, порушено цивільну логістику та багато інших соціальних питань.

Також читайте: Щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі, - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Будівельник, блін..
    Атєц нації..
  • Ярослав Рябченко
    тут питання - чого в нас нема достатньої кількості ракет і ППО, невже тому, що "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" (с) зе

    Тобто загибель десятків тисяч українців - це не проблема, а от неможливість вкрасти "для нас" на дорогах зайвий мільярд, це проблема
  • Дмитрий Курепин
    Так сколько же идиотов ведутся на высеры этого осла
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини