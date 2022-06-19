Війна може тривати роками, ми не повинні зупинятися в підтримці України, - Столтенберг

Війна Росії в Україні може тривати роками, але постачання Україні найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбасу з-під контролю Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з німецьким тижневиком Bild am Sonntag.

"Ми маємо підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти харчування", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді пізніше цього місяця буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО, заявив Столтенберг раніше цього тижня.

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