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Війна може тривати роками, ми не повинні зупинятися в підтримці України, - Столтенберг

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Війна може тривати роками, ми не повинні зупинятися в підтримці України, - Столтенберг
Війна Росії в Україні може тривати роками, але постачання Україні найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбасу з-під контролю Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з німецьким тижневиком Bild am Sonntag.

"Ми маємо підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти харчування", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді пізніше цього місяця буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО, заявив Столтенберг раніше цього тижня.

Читайте: Столтенберг відповів Папі Римському: За війну в Україні відповідальний Путін

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Йєнс, нам не тільки Донбас, нам ще й Крим потрібно звільняти від касапських окупантів...
  • Vitaliy Darmits
    Зброї дійсно потрібно дуже багато . Адже кожен вбитий росіянин - це крок до Миру та Перемоги . Слава ЗСУ .
  • Ян Сапега
    з такою інтенсивністю втрат броні навіть вже через рік орки будуть на тачанках з жигулів їздити ... хоча українську армію це теж стосується, якщо не буде увімкнено конвеєр з виробництва та постачання якихось дешевих зразків бронетехніки до ЗСУ
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