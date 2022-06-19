G7 підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Шольц

Україна зможе розраховувати на підтримку G7, якої вона потребує, стільки, скільки це необхідно.

Про це заявив Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю dpa, опублікованому в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шольц, за його словами, хоче використати зустріч з лідерами країн "Сімки", яка відбудеться наступного тижня у баварському селищі Ельмау, для обговорення довгострокових перспектив України.

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"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав він. - Ми хочемо переконатися, що розрахунки російського президента не виправдаються. путін, очевидно, сподівається, що все стане на свої місця, як тільки він завоює достатньо землі, і міжнародне співтовариство повернеться до звичайних справ. Це ілюзія".

За словами Шольца, він та його колеги з Франції, Італії та Румунії під час візиту до Києва в четвер обговорили з Президентом Володимиром Зеленським подальші поставки зброї для України, зокрема боєприпасів і артилерії.

Чотири лідери також підтримали надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.