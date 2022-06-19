РФ переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі та робить акцент на підводному флоті, - ОК "Південь"

Росія переформатовує корабельне угруповання в Чорному морі та робить акцент на підводному флоті.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Переформатуванням флоту ворог намагається мінімізувати втрати на морі. Наразі у готовності до ракетного удару в окупантів перебуває 28 "Калібрів". Напередодні повідомлялося про приблизно 20.

Також повідомляється, що РФ сконцентрувала в морі два надводні ракетні кораблі та три підводні човни. На виконанні бойових завдань в окупантів є три великі десантні кораблі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підбитий у Чорному морі російський буксир "Васілій Бех" затонув. ВIДЕО