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РФ переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі та робить акцент на підводному флоті, - ОК "Південь"

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РФ переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі та робить акцент на підводному флоті, - ОК "Південь"
Росія переформатовує корабельне угруповання в Чорному морі та робить акцент на підводному флоті.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Переформатуванням флоту ворог намагається мінімізувати втрати на морі. Наразі у готовності до ракетного удару в окупантів перебуває 28 "Калібрів". Напередодні повідомлялося про приблизно 20.

Також повідомляється, що РФ сконцентрувала в морі два надводні ракетні кораблі та три підводні човни. На виконанні бойових завдань в окупантів є три великі десантні кораблі.

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Топ коментарі

  • Чукча не читатель.
    Флагман цього флоту - підводний крейсер Москва
  • Garry Grant
    Переформатувати ті калоші можуть лише протикорабельні ракети ЗСУ. А це просто танці з бубнами на воді.
  • Vitaliy Darmits
    Хєр би москалі змогли поповнювати свій підводний флот без допомоги ЗСУ . Для росії , Україна наразі найбільший постачальник підводних кораблів у світі . Слава ЗСУ 🇺🇦
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