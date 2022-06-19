Росія хоче зняття санкцій на експорт свого зерна в обмін на відкриття портів України, - ООН

Росія піднімає питання зняття санкцій з експорту її власного зерна та злакових в обмін на відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України.

Про це постійний координатор ООН в Туреччині Альваро Родрігес сказав в інтерв’ю СNN Türk, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія хоче, щоб санкції з експорту її власного зерна та злакових були зняті, якщо Україні буде надано допомогу (з відкриття коридорів. – Ред.)", - сказав Альваро Родрігес.

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Координатор ООН в Туреччині наголосив, що питання відкриття коридорів з портів України обговорюється на вищому рівні, але вирішення не є простим.

"Спочатку ми хочемо припинення вогню... Але доправити звідти (з України. – Ред.) навантажені зерном кораблі не так просто, як можна подумати. Оскільки ми знаємо, що російський флот знаходиться в Чорному морі, ми також знаємо, що Україна має мінні загородження на своїх берегах для власної безпеки. Тому потрібно багато переговорів, щоб ми могли дійти згоди щодо того, як зробити цей крок", - сказав представник ООН.

За його словами, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш високо оцінює посередницькі зусилля Туреччини в питанні відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України.