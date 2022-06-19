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У Києві та області зранку чули вибухи: відпрацювала ППО, - ОВА

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У Києві та області зранку чули вибухи: відпрацювала ППО, - ОВА
Сьогодні зранку у Вишгородському районі Київської області були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється. Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - додали в ОВА.

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Топ коментарі

  • Hulio
    Путін - х**ло.
  • Nikolai Chizhevsky
    В свою очередь на странице Гостомельской сельской громады в социальной сети Facebook уточнили, что всего враг выпустил по территории Украины три ракеты.

    "Приблизительно в 7:20 утра 19 июня над территорией Бучанской громады силами ПВО была сбита вражеская ракета! Самолет, который слышали и видели многие жители, - украинский! Он шел на перехват ракеты! Всего ракет было три! Еще одна ракета сбита в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.

    В свою очередь глава Киевской военной областной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале подтвердил информацию о великолепной работе украинской ПВО. Он отметил, что в результате падения обломков сбитой ракеты, по имеющейся информации, никто не пострадал.

    "Внимание! Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту. Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения национальной полиции и другие службы
  • растуди
    Це ти кому? Роблять, що можуть. І так - Харкову не позаздриш: 40 км до кордону з рашистами, але така географія. Тримайтесь і пам'ятайте про геп і доп - ви ж їх обирали?
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