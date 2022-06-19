Новини • Агресія Росії проти України, Війна

"Путін має знати, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - Столтенберг

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"Путін має знати, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - Столтенберг
У НАТО попередили російського президента Володимира Путіна про неприпустимість розв'язання ядерної війни.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Bild, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо більшого рівня готовності в російських ядерних силах. Тим не менш, брязкання ядерною зброєю з боку Росії небезпечно і безвідповідально. Путін має знати, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    як то погано вийшло - Україна під пресом НАТО та РФ відмовилася від свого ЯО, а тепер вона і не член НАТО та без захисту ЯО👇

    Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3348817
  • Ziu Zou
    То что вы защищаете всех только членов НАТО это хорошо, но если бы четко сказали, что пусть только по кому-то в мире нанесешь ядерный - тебе конец окурок, вот это был бы сигнал что надо
  • Alexey Chernyavsky
    Это точно. Они три года ракету на вывод спутника на орбиту готовят,и та рвется. А те, что 40 лет в шахтах простояли. А регламент проводились так же, как Шойгу армию создавал. Да и служил я в РВСН более 15 лет, видел всю боеготовность. Так что это все понты плешивого чмошника.
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