Вибух резервуару з паливом на Дніпропетровщині: одна людина загинула, 13 постраждали, пожежу гасять всю ніч
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У Новомосковському районі Дніпропетровщини внаслідок ворожої атаки вибухнув резервуар з паливом. Один пожежник загинув, ще двоє в лікарні, загалом постраждали 13 людей.
Про це повідомив у фейсбуці голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені", - написав він.
Резніченко додав, що загалом постраждали 13 людей.
"Але як би вони по нас не стріляли - ми вистоїмо. Ми знищимо цю наволоч і відбудуємо все, чого вони посміли торкнутися", - пообіцяв Резніченко.