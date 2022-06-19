Вибух резервуару з паливом на Дніпропетровщині: одна людина загинула, 13 постраждали, пожежу гасять всю ніч

У Новомосковському районі Дніпропетровщини внаслідок ворожої атаки вибухнув резервуар з паливом. Один пожежник загинув, ще двоє в лікарні, загалом постраждали 13 людей.

Про це повідомив у фейсбуці голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені", - написав він.

Резніченко додав, що загалом постраждали 13 людей.

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"Але як би вони по нас не стріляли - ми вистоїмо. Ми знищимо цю наволоч і відбудуємо все, чого вони посміли торкнутися", - пообіцяв Резніченко.