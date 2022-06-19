Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російські війська накопичують бойову техніку та особовий склад на Запоріжжі

10 01833
Російські війська накопичують бойову техніку та особовий склад на Запоріжжі
У Запорізькій області російські війська зосереджують техніку і особовий склад. Українські військові не відкидають, що ворог готується до активних дій.

Про це у фейсбуці повідомляють Сили оборони Запорізького краю, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська продовжують зосередження бойової техніки і особового складу на певних напрямках, ймовірно, готуючись до ведення активних бойових дій. На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії. У населеному пункті Дніпрорудне (Василівський район) на території двох підприємств відмічається скупчення військової техніки противника", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що в населеному пункті Василівка на території військкомату зафіксовано розвантаження противником значної кількості великокаліберної зброї та боєприпасів до неї. У населеному пункті Пришиб (Василівський район) зафіксовано прибуття військової техніки. Крім того, за добу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з АР Крим у напрямку Мелітополя.

За минулу добу на території Запорізької області піддавалися обстрілам села Червоне і Новоданилівка, а також місто Гуляйполе.

Порівняно з минулою добою кількість таких обстрілів зросла вдвічі.

Читайте: Окупанти на Запоріжжі намагаються залякати місцеве населення та рух опору смертною карою, - голова ОВА Старух

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Плотніше нехай накопичують, щоб жодна падаль не втекла.
  • Sophia-Maria Duglass
  • Анатолий К 65c6a92d
    На сьогодні їх головна мета захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, закріпитися в них, провести псевнореферендуми і заставити владу сісти за стіл переговорів, щоб прийняти якийсь статус цих областей, чи "Таврійською губернією" в складі Засрашки (заморозити еконфлікт)? чи як оремі "народні республіки", добитися зняття основних санкцій, щоб торгувати з Європою... Після підготовки, накопичити нові сили, проаналізувати прорахунки, які допустили при цій агресії і захопити Одеську, Миколаївську, Харківську і Дніпропетровську область, а в кінці і всю Україну. Такі її цілі і вони їх добиваються, наситивши нашу державу своїми агентами, які схиляють тут нарід не вступати в НАТО, дружити з парашою, або не вкладати кошти в армію, а витрачати їх, наприклад на дороги, ліс, смартфони.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини