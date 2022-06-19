Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 600 осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1468 танків та 3577 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 600 осіб.