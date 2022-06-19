Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 600 осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1468 танків та 3577 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
7 77514
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 600 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1468 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,
артилерійських систем – 745 (+6) од,
РСЗВ ‒ 235 (+2) од,
засоби ППО ‒ 98 (+0) од,
літаків – 216 (+0) од,
гелікоптерів – 181 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 598 (+4),
крилаті ракети ‒ 130 (+1),
кораблі /катери ‒ 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2523 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.