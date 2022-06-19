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Таких цін на бензин, як були до війни, вже не буде, - Данілов

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Таких цін на бензин, як були до війни, вже не буде, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна не зможе повернутися до довоєнних цін на бензин.

Про це він сказав в інтерв’ю Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, це питання скоріше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться. Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?", - сказав він.

Данілов додав, що особисто він зараз не заправляється, бо 24 лютого передав своє броньоване авто військовим.

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"У нас десь є фото, що під Мощуном розбили мою машину. Все. Десь тиждень вона протрималась. І комусь життя врятувала, мабуть", - сказав секретар РНБО.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Прийло нарешті покращення. "Хужє не будєт" як було при Порошенко сказав Беня через рот мосейсучки і бігуса і всі побігли покращувати Беніно життя і покращили. Живіть лохи так, як голосували. Ви всеодно не зрозумієте, що то ви своїми ручками і ніжками це зробили. Велика і чародійна сила фільму про Голобородько. І назву придумали "гола борода", а краще "голі мізки". Через це кіно Володя БоневтікБонезміг і не голиться, бо його Беня не поголив, як всю массу 73%.
  • Randall Flag da70119e
    Дякуємо, кеп. З тим барижним бидлом, яке тримає тут УСЕ, на інше сподіватися немає підстав.
  • zhekan
    верните мне СССР.....- так тогда тебе за поребрик нужно
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