У червні поліція затримала майже 30 диверсантів, із них 11 - у Києві, - МВС
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Правоохоронці продовжують системну роботу з виявлення диверсантів на території України.
Про це інформує пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.
"Вже затримано близько 100 ДРГ по всій території України. За червень в Україні силами поліцейських затримано майже 30 диверсантів, із них 11 було - в Києві. Небезпека нікуди не зникає, ДРГ існують серед нас, працюючи на ворога. Нещодавно в Сумській обл. наші поліцейські повідомили про підозру місцевому мешканцю, якій фарбою на дверях та вікнах свого помешкання намалював заборонені на території символи Z та V, та ще й виправдовував дії російського агресора", - розповів Євгеній Єнін.