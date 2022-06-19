У червні поліція затримала майже 30 диверсантів, із них 11 - у Києві, - МВС

Правоохоронці продовжують системну роботу з виявлення диверсантів на території України.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Вже затримано близько 100 ДРГ по всій території України. За червень в Україні силами поліцейських затримано майже 30 диверсантів, із них 11 було - в Києві. Небезпека нікуди не зникає, ДРГ існують серед нас, працюючи на ворога. Нещодавно в Сумській обл. наші поліцейські повідомили про підозру місцевому мешканцю, якій фарбою на дверях та вікнах свого помешкання намалював заборонені на території символи Z та V, та ще й виправдовував дії російського агресора", - розповів Євгеній Єнін.

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