Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що процедуру приєднання нових членів до Європейського союзу слід зробити простішою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ.

За словами Шольца, не лише країнам-кандидатам, а й самому Євросоюзу настав час готуватися до розширення.

"Для цього необхідно модернізувати свої структури та процеси прийняття рішень. Неможливо вирішити все, що прийнято одноголосно сьогодні, одноголосно у майбутньому" - сказав він в інтерв'ю dpa.

Шольц заявив, що сподівається подати свої пропозиції на саміті ЄС.

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На саміті глави держав і урядів 27 країн-членів розглянуть заявки України, Молдови та Грузії. Єврокомісія рекомендувала оголосити Україну та Молдову офіційними країнами-кандидатами. Шольц також чітко висловився за це під час свого візиту до Києва у четвер.

Статус кандидата може бути надано лише одноголосно.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Це рішення відкриває шлях для того, щоб лідери урядів ЄС підписали рекомендацію на саміті у Брюсселі.

Україна претендувала на статус кандидата з 2014 року.