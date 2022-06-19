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Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС

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Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що процедуру приєднання нових членів до Європейського союзу слід зробити простішою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ.

За словами Шольца, не лише країнам-кандидатам, а й самому Євросоюзу настав час готуватися до розширення.

"Для цього необхідно модернізувати свої структури та процеси прийняття рішень. Неможливо вирішити все, що прийнято одноголосно сьогодні, одноголосно у майбутньому" - сказав він в інтерв'ю dpa.

Шольц заявив, що сподівається подати свої пропозиції на саміті ЄС.

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На саміті глави держав і урядів 27 країн-членів розглянуть заявки України, Молдови та Грузії. Єврокомісія рекомендувала оголосити Україну та Молдову офіційними країнами-кандидатами. Шольц також чітко висловився за це під час свого візиту до Києва у четвер.

Статус кандидата може бути надано лише одноголосно.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Це рішення відкриває шлях для того, щоб лідери урядів ЄС підписали рекомендацію на саміті у Брюсселі.

Україна претендувала на статус кандидата з 2014 року.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Європа не вимагає нічого не корисного для нашої держави.
    Привести в порядок законодавство, забезпечити порядок та унеможливити корупцію.
    Все для процвітання України.
    Але для нашої влади це все так складно.
    Ні в кого не виникало питання ЧОМУ ?
  • Jim Hawkins
    З себе почніть, а то у вас тільки влада у всьому винувата. А влада звідки береться? Правильно! З народу. От поки народ буде бидлячити, доти й влада буде така сама, як лакмусовий папірець цієї нації. Не давайте хабарів, не крадіть, та навіть на червоне світло світлофора не переходьте, й іншим цього не давайте. Тоді й держава стане людською. А то, знаєте, сидіти на лавочці з пляшкою пива й сємками, гавкаючи на владу - якось тупо виглядає.
  • Olga Mansika
    Правильне рішення.ЄС потребує реформування і зміни частини правил.Це було зрозуміло вже кілька останніх років,і це не стосується взагалі питання членства України.Там вже настільки напружена атмосфера була всередині ЄС,що могло б бути погані наслідки.Може хоч війна в Україні дала пенделя євробюрократам,і вони почнуть трохи рухатись.
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