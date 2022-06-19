Дніпропетровщина: пожежу на нафтобазі після "прильоту" гасять 50 рятувальників, - ДСНС

Пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі, яка сталася внаслідок ракетної атаки з боку російських військ, вже більше 14 годин намагаються загасити 50 рятувальників.

Про це під час брифінгу сказала головний фахівець відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На місці події працюють 50 рятувальників і 13 одиниць техніки", - сказала Цуркань.

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За її інформацією, внаслідок ракетного удару постраждали 11 цивільних людей, зокрема 1 людина у важкому стані, 6 - в ступені середньої тяжкості.