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Україна готова до застосування Росією ядерної зброї, - Данілов

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Україна готова до застосування Росією ядерної зброї, - Данілов
Україна готова до будь-якого сценарію.

Україна готова до застосування РФ тактичної ядерної зброї, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Пропагандисти Кремля відкрито загрожують світові ядерною зброєю. Тому європейські політики допускають можливість застосування тактичної ядерної, хімічної або біологічної зброї.

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Україна готується до порушення Росією нових правил у війні, зокрема використання нею хімічної, біологічної або навіть тактичної ядерної зброї.

Топ коментарі

  • Олег Шестакович
    Так само як була "готова" до початку війни! Тріпло!!!
  • spase boy
    Данілов, Арестович і інша зелена шобла може і готова. Живуть в бункерах уже кілька місяців...
    А от як готові прості люди - це всі знають...
    Отака то фігня....**** цей Данілов.
  • Diogen Gdl
    Каким надо быть... чтоб такое говорить.вот нахера этот популизм?!
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