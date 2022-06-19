Україна готова до застосування Росією ядерної зброї, - Данілов
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Україна готова до будь-якого сценарію.
Україна готова до застосування РФ тактичної ядерної зброї, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.
Пропагандисти Кремля відкрито загрожують світові ядерною зброєю. Тому європейські політики допускають можливість застосування тактичної ядерної, хімічної або біологічної зброї.
Україна готується до порушення Росією нових правил у війні, зокрема використання нею хімічної, біологічної або навіть тактичної ядерної зброї.