Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва", - ГУР

Чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російських моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на "Москві" родичів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Головне управляння розвідки МО України.

Так, 27 членів екіпажу серед яких 19 строковиків до тепер вважаються зниклими безвісти. У Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева.



"Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який, порушуючи статут, одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Ніби то він отримав такий наказ після вибухів на кораблі.



Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ та командуванні Чорноморського Флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення. Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять "роз’яснювальну роботу" з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.



Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичів моряків з крейсера "Москва" примушують замовчувати інформацію про загиблих родичів, - ГУР МО