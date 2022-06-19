Російські окупанти відзвітували, що вже викрали понад 307 тисяч українських дітей
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Російські військові повідомили, що понад 307 тисяч дітей депортовано з початку війни з на територію Росії з України.
Про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, якого цитує "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
За словами Мізінцева, всього з початку війни депортовано до Росії 1 936 911 українців, з яких 307 423 – діти.
Росіяни заявляють, що нібито отримали понад 2,7 млн звернень від охочих переїхати до Росії з більш ніж 2 тисяч населених пунктів України.