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Російські окупанти відзвітували, що вже викрали понад 307 тисяч українських дітей

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Російські окупанти відзвітували, що вже викрали понад 307 тисяч українських дітей
Російські військові повідомили, що понад 307 тисяч дітей депортовано з початку війни з на територію Росії з України.

Про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, якого цитує "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

За словами Мізінцева, всього з початку війни депортовано до Росії 1 936 911 українців, з яких 307 423 – діти.

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Росіяни заявляють, що нібито отримали понад 2,7 млн звернень від охочих переїхати до Росії з більш ніж 2 тисяч населених пунктів України.

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Крадуть, бо їм потрібна нормальна генетика.
    Навіть кремлівському бидлу стало очевиденим, що кацапська, то збочене, злодійкувати лайно.
  • vterra w
    параша своїм людям не може забезпечити нормальне життя то ще й всім сусідам хоче спаганити
  • Чайка Київ
    Зелена влада звернулась до міжнародних організацій з приводу кіднепінгу?
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